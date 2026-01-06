Calciomercato Lazio | Guendouzi, il Fenerbahce fa sul serio: arrivata l'offerta

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Matteo Guendouzi. Il contatto avvenuto nella giornata di ieri tra il Fenerbahce e la Lazio avrebbe dato esiti positivi. Nella giornata di oggi, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club turco avrebbe presentato la prima offerta ufficiale per l'acquisto del centrocampista francese. Sui tavoli di Formello sarebbero arrivati 28 milioni di euro, più 4 di bonus (alcuni difficilmente raggiungibili).

GUENDOUZI CI SARA' CON LA FIORENTINA - Una cifra che non si distanzia di molto dalla richiesta di 30 milioni fatta dalla Lazio e che da Formello starebbero valutando. Una possibile partenza di Guendouzi, comunque, non sarebbe possibile nelle prossime ore. In vista della partita di domani contro la Fiorentina, Lotito e Fabiani non hanno alcuna intenzione di lasciare Sarri anche senza il suo centrocampista titolare, rimandando a dopo il triplice fischio ogni possibilità di cessione.

OUT KAHVECI, IN GUENDO: IL PIANO DEL FENER - Nel frattempo, da Istanbul attendono un responso da parte della Lazio. La giornata di oggi è stata particolarmente impegnativa sul fronte mercato per il Febernache. I gialloblu hanno lavorato alla cessione di Irfan Kahveci, attaccante trasferitosi in prestito al Kasimpasa. Sarebbe proprio da quest'ultima cessione d'altronde, che sarebbero arrivati i soldi nelle casse del Fener per trasformare la proposta da 25 milioni più 2 di bonus, nell'offerta ufficiale (da 28+4) presentata in giornata.