Lazio, Mattei: "Ennesimo scempio arbitrale. Lotito? Monologo inutile"

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali si è espresso sull'arbitraggio di Lazio - Fiorentina e sulle parole di Sarri e Lotito a fine partita. Queste le sue considerazioni:

“La partita diventa un dettaglio di fronte a tutto il resto. La Lazio poteva chiudere in vantaggio il primo tempo ma purtroppo non lo ha fatto perché manca qualità lì davanti".

"Stamattina ci sono tre argomenti da trattare: l’arbitraggio, ieri abbiamo assistito all’ennesimo scempio contro la Lazio; Lotito, che io personalmente da settimane ho scelto di non ascoltare più e che ieri ha fatto un monologo di mezz’ora totalmente inutile; poi c’è Sarri, l’unico che vuole bene alla Lazio e ai suoi tifosi, perché ha sempre il coraggio di dire la verità".

"Le parole di Sarri su Guendouzi? Il tecnico sta preparando le valigie. Il francese era uno dei giocatori da quali voleva ripartire per mettere le basi per il futuro. Fino a ieri Fabiani diceva che Sarri sapeva tutto, che si parlavano. Lotito in conferenza ha detto l’esatto contrario. Neanche tra loro c’è intesa. Almeno la bufala va raccontata in accordo. La Lazio viene penalizzata per colpa di Lotito. Lui ha perso la ‘guerra di potere’ e non lo accetta, la realtà è questa”.