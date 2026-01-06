Calciomercato Lazio | Chi è Ratkov? Alla scoperta del nuovo attaccante di Sarri

CALCIOMERCATO LAZIO - Si chiama Petar Ratkov il nuovo attaccante della Lazio. Sarà lui a prendere il posto di Valentìn Castellanos, ieri diventato ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. Ma chi è il giovane centravanti che nelle prossime ore si metterà al servizio di Maurizio Sarri? Ratkov è un classe 2003, nato in Serbia, nella città di Belgrado.

I NUMERI DI RATKOV - Cresciuto nei settori giovanili del Belgrado e del Backa Topola, si è trasferito nell'eestate del 2023 al Salisburgo, dopo aver giocato 81 partite e segnato 17 con il Blacka Topola. In Austria, Ratkov si è subito preso la maglia da titolare, giocando 99 match in due anni e mezzo e segnato 22 gol (oltre ad aver servito 15 assist). La sua esplosione, però, è stata in questa stagione. Nelle 17 partite giocate con il club austriaco ha segnato 9 reti, servendo anche 2 passaggi vincenti per i compagni.

CARATTERISTICHE - Alto 193 centrimetri, la fisicità è una delle sue caratteristiche principali. Si differenzia molto dai compagni di squadra che troverà alla Lazio (Noslin e Dia) e al gioco di Maurizio Sarri aggiungerà grandi qualità aeree che, in questa stagione, sono effettivamente mancate ai biancocelesti. Nonostante la stazza, però, Ratkov è in grado di mettere a disposizione una buona velocità e in allungo e una discreta tecnica, abbinata alla grande capacità di utilizzare il fisico nella difesa e nella gestione del pallone.