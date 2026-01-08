Lazio, Baronio: "Per sei mesi non riuscii a parlare con Lotito. Lui giurò..."
RASSEGNA STAMPA - Roberto Baronio ha rilasciato una lunga intervista per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella quale ha ripercorso tutta la sua carriera da giocatore, rivelando anche alcuni aneddoti relativi alla sua vita privata.
Tra le altre cose, l'ex centrocampista ha ha parlato anche del periodo trascorso alla Lazio, ricordando le difficoltà nel trovare lo spazio desiderato e una trattativa per il rinnovo avuta con Lotito non andata a buon fine. Queste le sue parole:
"Volevo giocare, chiedevo di andare in prestito, troppa concorrenza. Giocai solo nel 2009-10, dove vinsi la Supercoppa da titolare con Ledesma fuori rosa. A gennaio avevo chiuso col Bologna, ma Lotito giurò che mi avrebbe fatto due anni di contratto. Tutto falso. Per sei mesi non riuscii a parlarci".