NEWS | Sara Carbonero, l'ex di Casillas ricoverata d'urgenza
08.01.2026 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sono ore di apprensione per Sara Carbonero, nota giornalista e conduttrice spagnola, per anni al fianco del portiere IkerCasillas. La Carbonero è stata infatti ricoverata a causa di un malore mentre si trovava alle Canarie insieme al nuovo compagno José Luis Cabrera e ad alcuni amici per festeggiare il Capodanno... <<< SARA CARBONERO >>>
