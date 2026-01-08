Calciomercato Lazio | Brescianini lascia l'Atalanta: andrà alla Fiorentina
08.01.2026 14:00 di Christian Gugliotta
Marco Brescianini è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Nelle ultime ore è arrivata l'accelerata decisiva del club viola, che ha trovato l'accordo con il centrocampista e con l'Atalanta.
L'ex Frosinone si trasferirà a Firenze con la formula del prestito oneroso da un milioni di euro più un diritto di riscatto fissato a 10 milioni, che diverrà obbligo qualora la Viola dovesse raggiungere la salvezza.
Sempre più ai margini della Dea, Brescianini era finito anche nel mirino della Lazio per il centrocampo, ma è pronto ora a ripartire dalla Fiorentina, con la quale svolgerà nelle prossime ore le visite mediche.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.