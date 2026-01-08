Lazio, il Salisburgo saluta Ratkov: "Ciao Rale!". Il comunicato
Il Salisburgo ha annunciato l'addio di Petar Ratkov. L'attaccante serbo si è trasferito ufficialmente alla Lazio a titolo definitivo per circa 14 milioni di euro. Di seguito il comunicato ufficiale del club austriaco.
"Petar Ratkov lascia l'FC Red Bull Salisburgo e si trasferisce nella Serie A italiana, firmando un contratto con la Lazio.
L'attaccante ventiduenne era arrivato ai Red Bulls dal club serbo FK TSC Backa Topola nell'estate del 2023. Durante i suoi due anni e mezzo a Salisburgo, l'imponente centravanti, che proprio durante la sua permanenza qui è diventato un nazionale serbo, ha collezionato un totale di 99 presenze, segnando 22 gol e fornendo 15 assist.
Un momento particolarmente significativo è stato il suo fulmineo gol del vantaggio contro l'FC Blau-Weiß Linz, segnato dopo soli sei secondi. "Rale" si trasferisce ora nella squadra che occupa attualmente il nono posto nel massimo campionato italiano".