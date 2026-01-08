Calciomercato Lazio | Taylor, Romano annuncia: "Here we go!"
La Lazio ha chiuso il suo secondo acquisto di gennaio. Kenneth Taylor, centrocampista dell'Ajax classe 2002, è pronto a sbarcare nella Capitale per vestire la maglia biancoceleste, proprio nel giorno dell'addio di Matteo Guendouzi, diretto verso il Fenerbahce.
In attesa di quella che sarà l'ufficialità, è arrivata l'ulteriore conferma di Fabrizio Romano riguardo la chiusura dell'operazione, con l'ormai consueto post social accompagnato dalla celebre frase "Here we go!".
Come confermato dal giornalista esperto di calciomercato, la Lazio verserà 15 milioni più di 2 bonus nelle case dell'Ajax e l'olandese arriverà a Roma questa sera, per poi svolgere domani, venerdì 9 ottobre, le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste fino al 2030.