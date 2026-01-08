Lazio, il video d'addio di Guendouzi: "Siete fantastici. Meritate di meglio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Vorrei fare un saluto, a tutti i tifosi della Lazio. Volevo fare questo piccolo video per ringraziarvi. Ringraziarvi per tutto l'amore che mi avete dato dal primo giorno all'aeroporto. Me lo ricordo bene. Sono arrivato con la mia famiglia e abbiamo vissuto emozioni magnifiche". Si apre con queste parole il video di addio di Matteo Guendouzi, pubblicato dai canali ufficiali della Lazio. Il centrocampista francese, che in queste ore è partito alla volta di Istanbul per diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce, ha voluto salutare ed esprimere tutto il proprio amore al popolo laziale, dopo averlo ringraziato per il sostegno e la passione che ha accompagnato la sua avventura in biancoceleste fin da primo giorno.

IL MESSAGGIO D'ADDIO DI GUENDOUZI - "Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo felicità. Meritate tutte le cose del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché la Lazio merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione. Questo è sicuro. Ma comunque, voi meritate davvero qualcosa di grande."

"In ogni caso siete davvero nel mio cuore, come persone che mi hanno sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili. Non è stato sempre facile, ma in ogni caso sono sempre stato sincero. Ho cercato sempre di dare del mio meglio, mi sono sempre sacrificato per questa maglia. Perché ve lo meritate. Resterete per sempre impressi nel mio cuore. Forza Lazio sempre. Grazie a tutti".