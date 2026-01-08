Lazio, serata da incubo per Isaksen: le sue pagelle
Quella contro la Fiorentina è stata l'ennesima prestazione da dimenticare della stagione di Isaksen. Dopo aver già dimostrato a Udinese la sua scarsa freddezza in area di rigore, il danese si è ripetuto contro la Viola: involatosi a tu per tu con De Gea, invece di puntare la porta, sceglie un improbabile appoggio per Cancellieri, subendo il rientro di Gosens.
Non contento, nel secondo tempo perde un pallone velenoso sulla propria trequarti che porterà al pareggio di Gosens, appena pochi istanti dopo il vantaggio della Lazio firmato Cataldi. Al 72' viene sostituito, uscendo tra i fischi dell'Olimpico. Queste le sue pagelle a opera dei principali quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Isaksen 4.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Isaksen 4.5.
IL MESSAGGERO - Isaksen 4.
CORRIERE DELLA SERA - Isaksen 4.5.