Calori, il gol contro la Juve e lo Scudetto della Lazio: "È stato storico..."

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Alessandro Calori, eroe nel 2000 per il secondo Scudetto della Lazio grazie al gol segnato contro la Juventus con la maglia del Perugia. Di seguito il suo ricordo su quella giornata storica.

"Il gol contro la Juve? È stato storico. Le persone ancora mi fermano e mi ricordano quella giornata. Ricordo ogni dettaglio, Collina che non sapeva cosa fare, noi eravamo tutti ad aspettare nel tunnel. Per quindici minuti piovve in modo assurdo. Fu molto strano, un’ora e un quarto di sospensione tra il primo e il secondo tempo. Oggi forse non succederebbe una cosa del genere".

"Le persone ancora mi fermano e mi ricordano quella giornata. Ogni tanto mi capita di riguardare le formazioni: loro avevano Zidane, Del Piero, Inzaghi e compagnia. Uno squadrone. Noi non avevamo più nulla da chiedere. Ma quando presero gol si resero conto di essere caduti in una maledizione senza via d’uscita. Io andavo allo stadio con mio papà Mario e sono tifoso della Juve da sempre. Sono cresciuto nel mito di Scirea. Fare gol proprio alla Juve fu uno scherzo bizzarro del destino".