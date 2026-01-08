Calciomercato Lazio | Si cerca l'esterno: la proposta del club per Maldini
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha chiuso per l'arrivo di Petar Ratkov, centravanti che andrà a prendere il posto lasciato vacante da Castellanos, e per Kenneth Taylor, centrocampista dell'Ajax. Ad annunciarlo è stato lo stesso Lotito nel post partita contro la Fiorentina, ma i colpi in entrata non sono finiti qui.
Oltre ad un altro centrocampista, con i nomi di Fabbian e Toth sul tavolo, si è alla ricerca di un esterno d'attacco. Per il vice-Zaccagni c'è sempre l'ipotesi Insigne, calciatore richiesto a gran voce da Sarri ma su cui Fabiani non vuole puntare per via dell'età: il ds infatti preferirebbe profili giovani, su tutti quello di Daniel Maldini.
Con il giocatore dell'Atalanta, scrive il Corriere dello Sport, c'è già un accordo sull'ingaggio (1,4 milioni di euro), ma il club punta al prestito secco fino a giugno e serve il sì della società bergamasca, Resta sullo sfondo anche Ngonge, oggi al Torino ma di proprietà del Napoli. L’arrivo di un’ala porterebbe però il numero degli attaccanti a otto, troppi senza ulteriori cessioni.