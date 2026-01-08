Lazio, Pedraza dà priorità ai biancocelesti: rifiutate due squadre di Liga
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Crescono i segnali incoraggianti per l’operazione Pedraza. La Lazio avrebbe già raggiunto un pre-accordo con il terzino sinistro, in scadenza di contratto con il Villarreal, che ha messo il club biancoceleste in cima alle sue preferenze.
Il 29enne, come riportato dalla stampa spagnola e dal Corriere dello Sport, avrebbe infatti deciso di dare priorità alla proposta laziale, respingendo sia le offerte di rinnovo, nonostante la permanenza gli consentirebbe di restare vicino al suo paese natale, sia quella avanzata di recente dal Real Betis, squadra con cui aveva già giocato nella stagione 2019/20.
I suoi agenti hanno quindi declinato tutte le proposte arrivate, assecondando la volontà del giocatore di intraprendere una nuova esperienza in Serie A. La Lazio lo ha di fatto bloccato per la prossima estate, ma non esclude di anticiparne l’arrivo già in questa finestra di mercato: per riuscirci, però, sarà necessario trovare un’intesa con il Villarreal, riconoscendo al club spagnolo un indennizzo.