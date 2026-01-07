Calciomercato Lazio | Paratici sfida Fabiani: nel mirino non c'è solo Brescianini

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Marco Brescianini non è l'unico nome che accomuna gli interessi della Lazio e della Fiorentina. Il centrocampista sarebbe in uscita dall'Atalanta e la Viola sembrerebbe il club più interessato, anche più del Bournemouth che, nella giornata di ieri, avrebbe chiesto per la prima volta informazioni alla Dea.

LA FIORENTINA VUOLE SAMARDZIC- Guardando sempre in casa bergamasca, oltre al profilo di Maldini che è vicino al passaggio in biancoceleste, ad aver attirato l'interesse di Paratici è anche Lazar Samardzic. Individuato da Maurizio Sarri come potenziale rinforzo a centrocampo - in alternativa a Loftus-Cheek -, il centrocampista serbo non sta trovando spazio con l'Atalanta e il suo rendimento sarebbe ben al di sotto delle aspettative. Motivo per cui la Fiorentina, oggi più della stessa Lazio, sarebbe intenzionata a fare un tentativo per rinforzare la propria trequarti.

ACQUISTO COMPLESSO - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, le difficoltà sarebbero molteplici. Nonostante le sue prestazioni non siano state eccelse, infatti,  il classe 2003 è considerato comunque un giocatore da non svendere, ma da valorizzare. La richiesta per il suo cartellino, aggiunge il quotidiano, servirebbero 20 milioni di euro: cifra per il momento distante dalle possibilità, ma soprattutto le volontà della Fiorentina. 

