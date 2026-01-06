Calciomercato Lazio | Brescianini, si inserisce un club di Premier: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non è la sola società ad aver fiutato in Marco Brescianini un'occasione da sfruttare. Il poco spazio trovato nella Dea, infatti, rende l'ex centrocampista del Frosinone un profilo da seguire nelle logiche del mercato invernale e che potrebbe fare gola a molte società, anche estere.
Proprio in tal senso, secondo quanto viene riportato da Tuttomercatoweb.com, a farsi avanti nelle ultime ore sarebbe stato il Bournemouth. La squadra allena da Iraola sarebbe alla ricerca di un centrocampista per aumentare le possibilità di ruotare la squadra in vista dei numerosi impegni della seconda parte di stagione.
Per il momento si sarebbe trattato solo di una richiesta di informazioni, ma non è escluso che possa diventare anche qualcosa di più nei prossimi giorni, con Lazio e anche Fiorentina che, se vorranno opporsi, saranno chiamate ad accelerare il passo.