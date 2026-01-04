Serie A, Lazio - Fiorentina: quando e dove vedere il match
04.01.2026 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio è uscita confitta dalla sfida col Napoli, ma ha subito l'occasione per riscattarsi. Mercoledì 7 gennaio, di nuovo all'Olimpico, i biancocelesti affronteranno la Fiorentina, fanalino di coda della classifica.
Una chance importante per la squadra di Sarri in ottica Europa. La gara si disputerà alle 20:45 e sarà trasmessa in eslcusiva su Dazn. Sarà possibile seguirla in diretta in tv oppure, accedendo tramite app o sito, in streaming live e on demand.
