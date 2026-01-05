Lazio, la Roma molla Raspadori? L'ultimatum e due alternative
Si decide il futuro di Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha sul tavolo l'offerta della Roma, che però non lo convince del tutto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il direttore sportivo Massara attende la sua scelta definitiva entro oggi e non intende andare oltre, anche perché poi il club spagnolo giocherà la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita e il trasferimento potrebbe slittare di un’altra settimana.
In attesa del possibile via libera dell'ex Napoli, a Trigoria si valutano già nuove opzioni. L'idea della società giallorossa è di farsi trovare pronta nel caso in cui arrivasse una risposta negativa. Secondo quanto scrive lo stesso quotidiano, nel mirino di Massara ci sarebbero Giovane del Verona e Yuri Alberto del Corinthians.
L'eventuale forfait della Roma su Raspadori potrebbe anche favorire la Lazio, che guadagnerebbe terreno nella corsa al calciatore. A meno che lo stesso attaccante non dovesse chiudere totalmente chiudere le porte a un trasferimento rimanendo all'Atletico Madrid. Sullo sfondo ci sono pure Napoli, Atalanta e Galatasaray.