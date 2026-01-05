Calciomercato Lazio | Fazzini proposto dall'agente: i possibili sviluppi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Il nome di Jacopo Fazzini torna a circolare sul mercato. Il centrocampista, attualmente in forza alla Fiorentina, sarebbe stato proposto nelle ultime ore tramite intermediari a diversi club di Serie A, tra cui Lazio e Bologna. Secondo quanto filtra, il giocatore non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dal proprio procuratore, ma la situazione a Firenze non sarebbe delle più semplici. Fazzini sta trovando poco spazio e il rapporto con l’allenatore Paolo Vanoli non sarebbe mai realmente decollato, fattore che sta alimentando riflessioni sul futuro.

Dal punto di vista personale, il centrocampista è diviso: da una parte il forte legame con la sua città e la naturale riluttanza a cambiare aria, dall’altra la consapevolezza che un trasferimento potrebbe offrirgli maggior continuità e un progetto tecnico più centrale. In questo senso, sia la Lazio che il Bologna rappresenterebbero destinazioni gradite, con il club emiliano che al momento sembrerebbe esercitare un’attrattiva particolare.

La Lazio, dal canto suo, resta vigile. L’identikit di Fazzini — giovane, italiano e con margini di crescita — rientra nei parametri spesso seguiti dal club biancoceleste, soprattutto in ottica di investimento e valorizzazione futura. Molto dipenderà ora dalle prossime mosse dell’entourage del giocatore e dalle decisioni della Fiorentina, chiamata a chiarire il progetto tecnico attorno al centrocampista.