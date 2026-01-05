Lazio, Castellanos gioca già di rabona: il primo giorno con il West Ham - VIDEO
Valentìn Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham. L'ufficialità arrivata nelle scorse ora ha anticipato il primo giorno del Taty nell'East London, zona dominata calcisticamente dagli Hammers. L'attaccante argentino nella giornata di oggi ha indossato per la prima volta lo stemma degli Irons sul petto e si è sottoposto alla prima seduta di allenamento.
Partendo da un lavoro in palestra, è poi sceso in campo con la squadra per la preparazione alla partita di domani contro il Nottingham Forest. Uno scontro salvezza delciatissimo dal quale non dipende solo il futuro del West Ham - oggi terzultimo a quattro punti di distanza proprio dai Tricky Threes -, ma anche quello dell'allenatore Nuno Espirito Santo.
IL PRIMO GIORNO DI CASTELLANOS - La panchina del tecnico portoghese è in bilico e chissà se a salvarla non sarà proprio l'ex attaccante della Lazio con una giocata delle sue. Nel frattempo, sui social del West Ham tutti i tifosi hanno potuto vivere il primo giorno di lavoro di Catellanos attraverso un video pubblicato dal club sui proprio profili social, in cui si vedono gli higlights della sua giornata: deliziata con la prima giocata di rabona in terra inglese.
Castellanos’ first day in East London— West Ham United (@WestHam) January 5, 2026