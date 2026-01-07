Calciomercato Lazio | La strana storia di Ratkov: "Stavo per ritirarmi, poi..."
CALCIOMERCATO LAZIO - Petar Ratkov sarà il nuovo attaccante della Lazio. In mattinata il centravanti serbo raggiungerà la Capitale per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il nuovo contratto.
RILANCIARSI - La curiosità dei tifosi biancocelesti sull'acquisto è tantissima. Le voci di un Sarri perplesso non fanno ben sperare, ma la speranza è che possa ricredersi una volta che lo vedrà in campo. D'altronde, la breve carriera di Ratkov racconta anche della sua capacità di rilanciarsi, di smentire tutti, perfino nel momento in cui sembrava destinato ad appendere gli scarpini al chiodo perché per lui il calcio non aveva niente in serbo.
"STAVO PER RITIRARMI" - A raccontarlo, d'altronde, è stato lo stesso Ratkov che, in un'intervista rilasciata nel 2024, svela di esser stato a un passo dal ritiro quando a 16 anni, con la maglia del DIF Belgrado si trovò costretto a giocare in sesta divisione serba, ben distante da quel professionismo al quale ambiva: "In quegli anni ho addirittura pensato seriamente di smettere, mi sono trovato a giocare in sesta divisione’’. Nel giro di poco tempo, però, Ratkov fu in grado di mettersi in mostra, riemergere e conquistare la fiducia del Blacka Topola che lo lanciò permettendogli di realizzare il suo sogno.