Lazio, si lavora sui rinnovi: dopo Basic tocca a Marusic

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è attiva sul mercato, tra cessioni, acquisti e rinnovi. Con il mercato sbloccato, il club sta lavorando sui contratti dei giocatori in scadenza tra quest'estate e quella successiva. Il primo è stato Basic, con cui è stato trovato l'accordo.

Il croato firmerà fino al 2030 con un ingaggio da quasi 2 milioni di euro. Era una richiesta di Sarri che è stata avallata da Lotito e Fabiani, nei prossimi giorni potrebbe già arrivare l'annuncio.

Ora toccherà invece al contratto di Marusic, richiesto anche da alcune squadre di Serie A come il Milan di Tare. Come riportato da La Repubblica, c'è ottimismo per il suo rinnovo.