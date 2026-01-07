Lazio, Taylor poteva finire alla Roma: il retroscena di mercato
La Lazio è in chiusura per l'acquisto di Kenneth Taylor dall'Ajax. Sarà il sostituto di Guendouzi, pronto a partire in direzione Fenerbahce per 30 milioni di euro. Per il centrocampista olandese, invece, la società biancoceleste sborserà 15 milioni più bonus, come vi abbiamo raccontato.
Il classe 2002 però avrebbe potuto anticipare il suo arrivo nella Capitale già a quest'estate. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport a inizio luglio, infatti, Taylor era uno dei nomi valutati dai Friedkin per il nuovo corso di Gasperini. L'idea dell'ex tecnico dell'Atalanta era quella di avere un sostituto di Paredes per dare un po' di spinta a centrocampo, in stile Koopmeiners ed Ederson.
Alla fine, però, non se n'è fatto più nulla. La valutazione a quel tempo era intorno ai 25-30 milioni di euro, ritenuta troppo alta per la Roma. La Lazio invece adesso lo sta acquistando praticamente alla metà. Sarri è pronto ad accoglierlo.