Ratkov: "La Lazio mi offre una grande opportunità, sono pronto"
08.01.2026 14:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Petar Ratkov è un nuovo giocatore della Lazio. Il centravanti arriva dal Salisburgo, come annunciato dalla società biancoceleste attraverso un comunicato ufficiale. Sul sito ufficiale del club austriaco ha salutato tutti i suoi tifosi proiettandosi sulla sua nuova esperienza in Italia. Di seguito le sue parole.
"I miei anni a Salisburgo sono stati meravigliosi. Ho imparato molto come calciatore e come persona, e ho vissuto momenti davvero speciali. Penso che ora sia il momento giusto per fare il prossimo passo. La Lazio mi offre una fantastica opportunità. Come ultima cosa, voglio ringraziare i miei compagni di squadra, gli allenatori, tutto lo staff e i tifosi per il loro supporto. Addio Salisburgo!".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.