PRIMAVERA | Coppa Italia, Lazio fuori agli ottavi: il Verona passa ai rigori
La Lazio Primavera perde ai calci di rigore contro il Verona e saluta la Coppa Italia. Dopo aver subito il vantaggio gialloblù firmato Akalé, i ragazzi di Punzi erano riusciti ad agguantare il pareggio a pochi giri d'orologio dalla fine, grazie alla rete su calcio di rigore realizzata da Sulejmani all'86'. Sul risultato di 1-1 al termine dei tempi regolamentari, le due squadre si sono giocate l'accesso ai quarti di finale ai rigori, dove gli errori di Farcomeni, Sulejmani e Cuzzarella hanno convocato i biancocelesti all'eliminazione. Di seguito il tabellino del match.
Coppa Italia Primavera | Ottavi di finale
Mercoledì 7 gennaio 2026, ore 11:00
Stadio "Aldo Olivieri", Verona
Verona - Lazio 4-2 d.c.r.
Marcatori: 8` Akalé (H), 86` rig. Sulejmani (L)
Rigori: Trifelli (L) gol, Vermesan (H) gol, Farcomeni (L) sbagliato, Popovic (H) sbagliato, Sulejmani (L) sbagliato, Peci (H) gol, Cuzzarella (L) sbagliato, Feola (H) gol
VERONA: Castagnini, Popovic, Martini (87' Pavanati), Szimionas (87' Mussola), De Battisti, De Rossi (70' Peci), Feola, Akalé (70' Vermesan), Yildiz, Casagrande (87' Fabbri), Barry. A disp.: Tommasi, Raccanello, Murati, Zanin, Stella, Tagne. All.: Paolo Sammarco
LAZIO: Bosi, Battisti, Bordon, Gelli (46' Cuzzarella), Marinaj (61' Sulejmani), Bordoni, Farcomeni, Canali (61' Santagostino), Montano (90' Iorio), Ferrari, Pernaselci (75' Trifelli). A disp.: Pannozzo, Ciucci, Milillo, Morelli, Carbone, Cangemi. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Andrea Zoppi (sez. Firenze)
Assistenti: Marco Roncari - Stefano Petarlin
NOTE
Ammoniti: 71' Farcomeni (L), 76' Peci (H). Espulso: 85' Barry (H).
Recupero: 1' pt; 4' st