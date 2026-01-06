Calciomercato Lazio, Impallomeni: "Guendouzi? Clamoroso, se andasse via..."

TUTTOmercatoWEB.com

Stefano Impallomeni, ospite a TMW, ha commentato alcuni temi caldi del momento. Parlando di mercato, tiene banco la questione Raspadori su cui ci sarebbero Roma e Lazio. Sul trasferimento dell'ex Napoli ha detto: "C'è chi dice vuole gli stessi soldi, c'è chi dice che vuole rimanere a Madrid. L'accordo c'è tra i club, ma se ha voglia di Roma, Lazio o altre vai. Si parla anche di Zirkzee, che potrebbe rimanere allo United. Se vuoi cambiare aria, prendi e vai via. Le perplessità ci sono. Se non dovessero arrivare però, la Roma deve farsi trovare pronta. E non è detto che con quei due comunque sistemi le cose".

Poi, sull'ipotetico addio di Guendouzi e sull'arrivo di Loftus-Cheek, ha aggiunto: "Sarebbe clamoroso se cedesse anche Guendouzi. Sarebbe da dieci e lode, visto che hai già venduto a una cifra enorme Castellanos. Meriterebbe un Oscar. Sono cifre da mercato estivo, con giocatori che ultimamente non sono stati dei punti di forza del club".

