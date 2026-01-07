Lazio-Fiorentina, la polemica supera le bandiere: processo-social a Sozza

Lazio-Fiorentina, la polemica supera le bandiere: processo-social a Sozza
Quando la polemica supera le bandiere. Sui social, tifosi di ogni squadra hanno espresso dubbi e critiche nei confronti dell'arbitro Sozza e del proprio operato in Lazio-Fiorentina. Indipentemente dalla squadra del cuore, gli episodi di questa sera all'Olimpico sono stati talmente netti che nessuno ha potuto nascondersi. Il mancato rigore dopo il fallo subito da Gila e poi quello dato alla Viola proprio in seguito al presunto fallo dello spagnolo.

È tutto molto chiaro da mettere tutti d'accordo. Superando anche le consuete e note rivalità sportive. Non accade spesso, ma su X si leggono tanti commenti che mostrano come quella che coinvolge la Lazio sia una situazione "eccezionale". "Il rigore non dato alla Lazio è allucinante", si può riassumere in questo modo il sentimento popolare. Che questa volta non è solamente quello dei laziali.

