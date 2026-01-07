Lazio, Cucchi punge: "Stasera scelgo il silenzio stampa"
07.01.2026 23:18 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
© foto di Federico De Luca
Una gara intensa e in cui non sono mancati gli episodi, ancora una volta, che hanno inciso e non poco sul risultato. La Lazio riacciuffa, contro la Fiorentina, un pareggio in extremis col rigore trasformato da Pedro in pieno recupero. Al triplice fischio, più che il risultato a far discutere è la gestione di Sozza.
Via social, con ironia pungente, Riccardo Cucchi ha detto la sua sulla situazione. "Stasera scelgo il silenzio stampa. (Tweet laziale...)" ha scritto il giornalista.
