Bologna, Di Vaio su Fabbian: "Per noi è importante, qui è esploso..."

07.01.2026 18:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Bologna, Di Vaio su Fabbian: "Per noi è importante, qui è esploso..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciomercato della Lazio è entrato nel vivo e, tra i diversi profili trattati dalla società biancoceleste, c’è anche quello di Giovanni Fabbian.

In merito ecco le parole del ds del Bologna Marco Di Vaio ai microfoni di Sky Sport: “Per noi è importante, ha giocato da titolare la finale di Coppa Italia, la partita già importante della storia recente".

"È giovane, ha margini di miglioramento ma qua da noi è esploso da quando è arrivato. Per noi rappresenta molto”, queste le sue parole.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide