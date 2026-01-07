Bologna, Di Vaio su Fabbian: "Per noi è importante, qui è esploso..."
07.01.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il calciomercato della Lazio è entrato nel vivo e, tra i diversi profili trattati dalla società biancoceleste, c’è anche quello di Giovanni Fabbian.
In merito ecco le parole del ds del Bologna Marco Di Vaio ai microfoni di Sky Sport: “Per noi è importante, ha giocato da titolare la finale di Coppa Italia, la partita già importante della storia recente".
"È giovane, ha margini di miglioramento ma qua da noi è esploso da quando è arrivato. Per noi rappresenta molto”, queste le sue parole.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide