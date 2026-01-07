Colantuono: "Lazio e Roma, adesso c'è caos! Obiettivi diversi, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico Stefano Colantuono è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione legata alla Lazio e alla Roma e alle richieste sul mercato di Sarri e Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

"Roma e Lazio sono partite con obiettivi diversi, con i biancocelesti che puntano ad un piazzamento europeo, mentre i giallorossi hanno qualche ambizione in più e vogliono puntare la Champions. Quando entreremo nel vivo del campionato a primavera, con la classifica che andrà delineandosi, tutto tornerà alla normalità. Ora c'è un po' più di caos perche c'è il mercato e i due allenatori vorrebbero aumentare il potenziale".

"Dimissioni di Gasperini? Gli allenatori non sono mai soddisfatti, ma francamente non ci credo. Il mercato è sempre molto complicato, ma fa parte del gioco. Certo, ieri hanno fattto gol tutti e due gli attaccanti, che magari potrebbero aver lenito le richieste di Gasperini. Ad ogni modo rispetto alle altre qualche problema in attacco c'è se si vuole fare un certo tipo di campionato. Penso comunque che qualcuno arriverà".