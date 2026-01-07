Fiorentina, Fagioli: "Faccio i complimenti alla Lazio, mi ha impressionato"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il pareggio contro la Lazio, il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Era importante portare a casa i tre punti, c'è rammarico specialmente per l'ultimo episodio dopo un grande primo tempo della Lazio. Rimane la bella reazione della squadra, peccato per l'ultimo episodio, ha fatto la differenza come spesso accade nel calcio. Nel primo tempo non eravamo messi benissimo in campo, ci saltavano sempre e noi con la palla non giocavamo bene tecnicamente. Devo fare i complimenti alla Lazio perché mi ha impressionato a livello di gioco".

"Non è cambiato tanto in me con il nuovo modulo, in settimana vedo tanti video e studio la partita. Gli episodi arbitrali? Non voglio parlarne, dovevamo evitare il rigore. È cambiato qualcosa in noi, in campo stiamo dando tutti il 100%, oggi abbiamo avuto una bella reazione. Siamo più vivi. Il mister ci sta dando tanto a livello tattico e fisico. Oggi era difficile servire Kean, i difensori della Lazio scappavano prima".