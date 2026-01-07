Contatto Pongračić-Gila: cosa ha detto Sozza ai calciatori della Lazio
07.01.2026 21:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ancora un calcio di rigore negato alla Lazio. Nel primo tempo della sfida contro la Fiorentina non è stato infatti punito il fallo in area di Pongračić su Gila, episodio che sembrava chiarissimo a tutti meno che a Sozza e al Var.
Come riportato da Dazn alcuni giocatori biancocelesti hanno provato a parlare con il direttore di gara. In particolare Zaccagni, Gila e Pellegrini si sono avvicinati al direttore di gara dicendo che il rigore era chiarissimo. A quel punto Sozza ha invitato i giocatori a smetterla con la proteste mantenendo la sua decisione.
