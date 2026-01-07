Lazio - Fiorentina, Basic alza bandiera bianca: le condizioni
07.01.2026 21:18 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico, poco prima della mezz’ora della gara dell’Olimpico contro la Fiorentina, è stato costretto a sostituire Toma Basic causa infortunio.
Il croato ha accusato un fastidio alla coscia dopo un’azione di gioco ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto Vecino.
