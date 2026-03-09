Lazio, Insigne brilla a Pescara: un altro gol per il pupillo di Sarri
09.03.2026 17:15 di Simone Locusta
Lorenzo Insigne l'ha fatto di nuovo. Dopo aver già trovato il suo primo gol in questa seconda avventura con la maglia del Pescara nella sfida della settimana scorsa contro il Palermo, l'ex Napoli è finito sul tabellino dei marcatori anche nel match contro il Bari. Una sfida senza storia, terminata 4-0, in cui Insigne ha siglato dal dischetto il raddoppio dei Delfini, ma ha avuto anche altre occasioni per segnarne di più. Il Pescara si gode il ritorno in Italia di Insigne; mentre qualche altro club, forse, può iniziare ad avere qualche rimpianto.
