L'AI è pronta a sbarcare nel mondo del calcio: l'idea della FIFA
L’intelligenza artificiale è pronta a sbarcare nel mondo del calcio. Come riportato da Calcio e Finanza la FIFA ha come obiettivo quello di utilizzarla per la prima volta nel Mondiale del 2026 per rendere il fuorigioco semi-automatico ancora più preciso.
L’elemento più importante è l’introduzione di avatar 3D che verrebbero generati tramite intelligenza artificiale ed entreranno a far parte del sistema del fuorigioco.
Anche con una visuale parzialmente ostruita o con scatti improvvisi, i movimenti dei calciatori verranno identificati. Inoltre gli avatar 3D verranno mandati in onda nella produzione televisiva ufficiale, in modo tale da eliminare dubbi. Il sistema è già stato testato nella Coppa Intercontinentale.
