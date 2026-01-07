Lazio, Pellegrini a LSC: "Non dico cosa ho chiesto a Natale sennò porta male, ma..."

07.01.2026 20:06 di  Ludovica Lamboglia  Twitter:    vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com

Così Luca Pellegrini ai microfoni di Lazio Style Channel prima di Lazio - Fiorentina in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma: “Le difficoltà ci sono da inizio anno, non dobbiamo cercare alibi ma solo i tre punti.

Spero ci possa essere un cambio di marcia da inizio stagione, un po’ più di continuità e fare lo step in avanti che ci permetterà di sognare qualcosa di più.

Gol? A Natale ho chiesto non cose per me, la Lazio rientra nella lista ma non vorrei dire nulla che porte male, l’auspicio per questo anno è altro rispetto a ciò che abbiamo fatto finora, sennò porta male".