Calciomercato Lazio | Pinamonti al posto del Taty: si apre una nuova pista
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio nelle scorse ore ha ufficializzato la cessione di Valentìn Castellanos al West Ham. L'attaccante argentino ha salutato la Capitale per 30 milioni di euro, lasciando Sarri senza attaccanti contro la Fiorentina, soprattutto a causa dell'espulsione di Noslin nell'ultima sfida con il Napoli. Una condizione che impone alla società di dover cercare il sostituto ideale per rinforzare l'attacco e mantenere quella promessa fatta da Lotito a margine della cena di Natale: non indebolire la squadra.
PINAMONTI - Tra i tanti nomi emersi nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ce ne sarebbe uno che potrebbe prender piede: Andrea Pinamonti. L'attaccante del Sassuolo piace alla dirigenza, nonostante si parlasse di un Sarri non completamente soddisfatto della sua candidatura, e nei prossimi giorni potrebbero essere avviati dei dialoghi con i neroverdi con l'obiettivo di comprendere i margini di trattativa.
I NUMERI DI PINAMONTI - In questa stagione l'attaccante classe 1999 ha giocato 17 partite, ritagliandosi un ruolo da titolare nella squadra di Fabio Grosso. Ha trovato 4 volte la via del gol e servito anche 3 assist. Numeri soddisfacenti che hanno accresciuto l'attenzione del calcio nazionale nei confronti dell'ex Genoa.
Pubblicato il 5/01