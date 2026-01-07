Lazio-Fiorentina, la Nord cita Trilussa: "Chi vive senza amore..."
07.01.2026 20:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Alessandro Pizzuti
Prosegue la contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti della dirigenza, e in particolare del presidente Lotito. Anche questa sera come accaduto in tante delle precedenti sfide giocate all'Olimpco, a pochissimi minuti dal fischio d'inizio della partita contro la Fiorentina, la Curva Nord ha mostrato uno striscione. Il messaggio è preso, ancora una volta, da una poesia di Trilussa, "Il professore di filosofia". "Chi vive senza fede e senza amore, nun po' sentisse l'anima tranquilla", si legge.
