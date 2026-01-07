Lazio, Hernanes furioso con Sozza: "Questo non è calcio!"
07.01.2026 23:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Sembra non poter esistere una gara senza sviste arbitrali per la Lazio. Anche contro la Fiorentina la direzione di gara di Sozza ha lasciato perplessi per alcune decisioni davvero difficili da comprendere.
Prima il rigore non concesso su Gila e poi quello fischiato a Gudmundsson per un tocco leggerissimo del difensore. Sul tema questo il pensiero netto dell'ex Lazio Hernanes ai microfoni di Dazn.
"Questi episodi mi disturbano, Gudmundsson si butta palesemente. Questo non è calcio”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide