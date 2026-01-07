Fiorentina, De Gea e Gudmundsson a Dazn: "Un punto guadagnato!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è conclusa 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina tra gol e polemiche. La squadra di Vanoli strappa un punto ai biancocelesti anche grazie alle ottime prestazioni di De Gea e Gudmundsson che, al termine del match, hanno così parlato ai microfoni di Dazn.

De Gea: “La Lazio è una squadra che gioca molto bene. Nel primo tempo abbiamo sofferto ma nel secondo abbiamo giocato bene. Alla fine mancavano cinque minuti, peccato, ma il pareggio è il risultato giusto".

Gudmundsson: “Non è stata una gara facile siamo andati vicinissimi alla vittoria. La Lazio è una squadra molto forte ma comunque ci prendiamo questo punto".

