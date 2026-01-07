Lazio, Guendouzi saluta l'Olimpico in lacrime - GALLERY

07.01.2026 di Antoniomaria Pietoso
Lazio, Guendouzi saluta l'Olimpico in lacrime - GALLERY
Matteo Guendouzi, con tutta probabilità, ha disputato la sua ultima partita all'Olimpico da calciatore della Lazio. L'operazione che porterà il francese al Fenerbache è in dirittura di arrivo poi il transalpino si trasferirà in SuperLig. Il numero 8 delle aquile, al termine del match con la Fiorentina, ha voluto salutare i tifosi capitolini che lo hanno eletto beniamino ben presto. 

Il centrocampista si è preso gli applausi del suo stadio visibilmente emozionato e con le lacrime agli occhi. Guendouzi è stato applaudito a lungo dai sostenitori biancocelesti e ha ricevuto gli abbracci dei compagni di squadra e dallo staff di Maurizio Sarri. Immancabile la sosta sotto la Curva Nord dove ha ricevuto il cinque dai supporters posizionati nelle prime file. L'avventura del calciatore in Turchia inizierà con tutta probabilità già domani, ma Guendo resterà per sempre nel cuore dei tifosi laziali.

