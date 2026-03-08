Bellusci: "Lazio? L'affare saltò all'ultimo. Qualcuno sconsigliò il mio acquisto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Giuseppe Bellusci si è raccontato ai microfoni di Fanpage.it, in una lunga intervista in cui ha ripercorso tutta la sua carriera. L'ex difensore, tra le altre, di Catania e Palermo, oggi in forza al Monticelli in Eccellenza, ha elencato diverse sliding doors della sua vita da calciatore, raccontando anche di alcune opportunità sfumate per diverse ragioni.

Tra queste, Bellusci ha ricordato anche un mancato approdo alla Lazio, con la quale aveva già trovato un accordo durante la stagione 2013-14. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Nell’ultimo anno di Catania avevo già trovato l’accordo con la Lazio, ero passato dal centro sportivo a prendere le mie cose, ma ho incontrato Ventrone (ex preparatore atletico – tra le altre – della Juve di Conte, n.d.r.). Non avevamo un grande rapporto, ma ho fatto l’errore di dirglielo. Avevo già il biglietto aereo per Roma, ma quel volo non l’ho mai preso. Non si sa bene per quale motivo ma l’affare è saltato proprio ai dettagli. O, meglio, io lo so perché: qualcuno mi ha raccontato che quel giorno arrivarono alcune telefonate alla dirigenza della Lazio per sconsigliare il mio acquisto. Alla fine, nonostante più di cento presenze in A, nessuno mi ha cercato, in B non ci ero voluto rimanere nonostante il Catania mi volesse fare capitano. Erano successe troppe cose che non mi erano piaciute, per cui ho deciso di andare via”.