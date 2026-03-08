Milan - Inter, Rabiot ammonito: era diffidato, salterà la Lazio
08.03.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Nel secondo tempo del derby contro l'Inter, con il Milan in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Estupinan, è stato ammonito Adrien Rabiot. Il centrocampista rossonero era diffidato, per questo salterà per squalifica la prossima gara contro la Lazio all'Olimpico.
