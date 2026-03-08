Lazio, Caicedo e il gol nel derby della Capitale: il siparietto con un tifoso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan ha vinto il derby di Milano con il gil di Estupinan. Il terzino, che ha sbloccato e deciso la sfida contro l'Inter, è diventato il primo giocatore ecuadoregno a segnare nel derby della Madonnina, motivo per cui è stato esaltato anche dalla stessa società rossonera con un post su X che, però, ha creato confusione tra alcuni utenit.

Uno in particolar modo ha condiviso il tweet del Milan taggando Felipe Caicedo e scrivendo: "Vedi cosa ti dicono", trovando però la risposta dell'ex attaccante della Lazio che lo ha corretto aggiungendo: "E' corretto, io ho segnato nel derby della Capitale".

Nella sua avventura in biancoceleste, infatti, Caicedo ha segnato un gol in una stracittadina nel 3-0 del 2 marzo 2019, mentre non ha mai trovato la via della rete in un derby quando ha vestito, per un anno, la maglia dell'Inter.

Es correcto

Yo en el derby di la capitale — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) March 8, 2026