Lazio, Caicedo e il gol nel derby della Capitale: il siparietto con un tifoso
Il Milan ha vinto il derby di Milano con il gil di Estupinan. Il terzino, che ha sbloccato e deciso la sfida contro l'Inter, è diventato il primo giocatore ecuadoregno a segnare nel derby della Madonnina, motivo per cui è stato esaltato anche dalla stessa società rossonera con un post su X che, però, ha creato confusione tra alcuni utenit.
Uno in particolar modo ha condiviso il tweet del Milan taggando Felipe Caicedo e scrivendo: "Vedi cosa ti dicono", trovando però la risposta dell'ex attaccante della Lazio che lo ha corretto aggiungendo: "E' corretto, io ho segnato nel derby della Capitale".
Nella sua avventura in biancoceleste, infatti, Caicedo ha segnato un gol in una stracittadina nel 3-0 del 2 marzo 2019, mentre non ha mai trovato la via della rete in un derby quando ha vestito, per un anno, la maglia dell'Inter.
Es correcto— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) March 8, 2026
Yo en el derby di la capitale