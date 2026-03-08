Ex Lazio | Pancaro spinge il Milan alla rimonta: "Nel 2000 Eriksson ci disse..."
08.03.2026 13:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Giuseppe Pancaro, ex terzino biancoceleste, è intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano di questa sera, alle ore 20.45. Nel corso della sua analisi, Pancaro ha messo a paragone la Lazio del 2000 con il Milan di oggi, invogliando la squadra di Allegri a credere in una rimonta record come quella sulla Juve che riuscì a lui e ai suoi compagni.
"Difficile dire se ci sono analogie con la situazione attuale, ma ricordo che anche quando ci ritrovammo a -9 Eriksson ci disse che bisognava crederci, che era nostro dovere farlo fin quando ci sarebbe stata anche solo una possibilità. La sua mentalità fu decisiva, e noi gli andammo dietro".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.