WOMEN | Italia, Piemonte: "Felice per il gol! Continuiamo a..." - FOTO
Martina Piemonte è stata convocata dal ct Soncin per prendere parte ai primi due impegni delle qualificazioni verso il Mondiale che si disputerà il prossimo anno in Brasile.
L'attaccante, in campo dal 1° minuto contro la Danimarca, si è resa protagonista realizzando la rete che ha sbloccato il match. La sfida si è conclusa con un pari, ma resta l'orgoglio per la biancoceleste di aver ritrovato il gol con la maglia azzurra.
Via social, ha espresso le sue sensazioni dopo la serata vissuta: "Non è il risultato per cui abbiamo lavorato, ma è ancora tutto aperto. Continuiamo a crederci. Insieme..Felice di aver ritrovato finalmente il gol con la maglia azzurra".
