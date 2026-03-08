Genoa, De Rossi esulta: "Vittoria meritata, speravo di battere la Roma"
08.03.2026 di Andrea Castellano
Dopo la vittoria contro la Roma, il tecnico del Genoa e grande ex della gara Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di SkySport esultando per il successo. Di seguito le sue dichiarazioni: "Questi sono i fatti, speravo che finisse così al di là di quello che è stato il mio passato. Sono qui per fare il lavoro a cui tengo, in una piazza a cui inizio a tenere davvero tantissimo. I giocatori, la società e il club meritano di salvarsi, devo dare il 100% e abbiamo meritato questa vittoria. Devo dare quanto stanno dando i miei giocatori, a prescindere dall'avversario".
