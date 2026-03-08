Lazio, la difesa è crollata: il confronto con il 2025 è drastico

TUTTOmercatoWEB.com

Questa non è più la Lazio dei clean sheet. La squadra che palesava evidenti limiti offensivi, ma offriva importanti garanzie in fase difensiva e che oggi sembra più un ricordo legato all'anno appena passato. Difficile individuarne i motivi. Forse la ricerca spasmodica di gol ha portato a uno sbilanciamento in avanti, forse l'assenza di alcune individualità di spicco, tra tutte quella di Matteo Guendouzi, ha fatto venir meno quel costante lavoro di copertura che il francese garantiva.

LA DIFESA DEL 2025 -I numeri difensivi della Lazio 2026 sono crollati se messi a paragone con il finire dell'anno precedente. Nelle 19 partite giocate con Sarri nel 2025, infatti, la Lazio ha subito solo 12 gol, registrando la terza miglior difesa della Serie A. Ivan Provedel tra i pali si era garantito la bellezza di 9 clean sheet, tra i dati migliori di tutta Europa. La squadra di Sarri faticava a segnare, ma vinceva o pareggiava grazie a un lavoro difensivo che partiva dalle sue punte, arrivava fino al portiere e contava su alcuni punti cardine.

I NUMERI NEL 2026 - Se guardiamo il rendimento del reparto difensivo nel 2026, invece, la situazione è decisamente più drastica. In 8 partite giocate nel nuovo anno, infatti, i gol subiti sono stati 15, con soli 3 clean sheet all'attivo. Quella che era la terza miglior difesa del campionato è scivolata al quindicesimo posto, evidenziando un calo netto che ancora cerca spiegazioni.

GUENDOUZI - Una causa potrebbe essere la già citata assenza di Guendouzi. Il centrocampista francese, anche quando il rendimento tecnico non era dei migliori, garantiva una fase di copertura che oggi Taylor, Basic, Belahyane e Dele-Bashiru non sono in grado di ripetere. Anche in questo caso i numeri vengono in supporto delle nostre teorie. La Lazio con Matteo Guendouzi in campo aveva l'ottima media di 0,7 gol subiti a partita che, da quando il giocatore ha lasciato Roma, è schizzata in poco tempo a 1,41.