Lazio, Dele-Bashiru: "Vogliamo battere il Sassuolo per dimostrare che..."
Il Sassuolo è il prossimo avversario della Lazio in campionato. L'appuntamento all'Olimpico è fissato per lunedì 9 marzo, ore 20:45 il calcio d'inizio. Una gara delicata che mette in palio punti pesanti per entrambe, distanti l'una dall'altra appena quattro passi. Sia i neroverdi sia i biancocelesti hanno la possibilità di scalare qualche posizione in classifica.
Ai microfoni ufficiali del club, nel match program, Dele-Bashiru ha presentato così la sfida: "Sappiamo che il Sassuolo sta vivendo un grande momento di forma ma ci siamo allenati duramente per affrontarlo. Sono sicuro che arriveremo pronti sotto l'aspetto tattico. In campionato purtroppo non abbiamo espresso tutte le nostre qualità: vogliamo battere i neroverdi per vincere dimostrare cosa possiamo e sappiamo fare".
