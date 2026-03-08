Serie A | De Rossi beffa la Roma: il Genoa vince 2-1 a Marassi
08.03.2026 20:00 di Andrea Castellano
Vitinha affonda la Roma. Decisivo il gol del centravanti, che consente al Genoa del grande ex De Rossi di poter portare a casa tre punti fondamentali in vista della lotta salvezza. È successo tutto nel secondo tempo: prima il rigore trasformato da Messias, poi il pareggio di Ndicka e la rete dell'ex Marsiglia a chiudere la sfida. I giallorossi si fermano al quarto posto in classifica a 51 punti, a pari merito con il Como (che affronterà il prossimo weeend); i rossoblù invece si attestano al tredicesimo posto a quota 30.
