Seria A, Milan - Inter e non solo: tutte le sfide in programma
Il sabato di Serie A è finito in archivio con il pirotecnico pareggio andato in scena tra Atalanta e Udinese e i preziosi successi in chiave Champions di Como e Juventus su Cagliari e Pisa. Il 29° turno di campionato, proseguirà con le altre cinque sfide in programma oggi, domenica 8 marzo.
Nel lunch match delle 12:30, il Lecce ospiterà la Cremonese in un cruciale scontro salvezza, prima dei due incontri delle 15:00 che vedranno Verona e Parma impegnate sui campi di Bologna e Fiorentina.
Alle 18:00 la Roma andrà a caccia dei tre punti contro il Genoa di De Rossi a Marassi, mentre alle 20:45 a prendersi la scena sarà il big match di giornata, il derby della Madonnina tra Milan e Inter, che potrebbe consentire ai nerazzurri di Chivu di sferrare un colpo decisivo nella corsa scudetto.